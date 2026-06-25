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Beşiktaş, Armand Lauriente'ye teklif hazırlığında!

Siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun özel isteği üzerine İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun yıldız hücumcusu Armand Lauriente için teklif hazırlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:42
Beşiktaş, Armand Lauriente'ye teklif hazırlığında!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaz transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun özel isteği doğrultusunda gözünü İtalya Serie A'ya dikti. Kara Kartal, İtalyan çalıştırıcının ana isteklerinden biri olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente için Sassuolo'nun kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş, oyuncuya ise 2030'a kadar süren bir sözleşme teklif etme düşüncesinde.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız sol kanat, geçtiğimiz sezon Serie A'da Sassuolo formasıyla 34'ü ilk 11 olmak üzere toplam 39 maçta boy gösterdi. 2632 dakika sahada kalan yıldız oyuncu 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Son dört sezondur İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Sassuolo'da oynayan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.

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