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Haberler Beşiktaş Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta

Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:03
Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.

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