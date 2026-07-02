Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.
Resmi Açıklama I Furkan Korkmaz Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA Draftı'nın 1. tur 26. sırasında Philadelphia 76ers… pic.twitter.com/WT7Aoat81B— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 2, 2026