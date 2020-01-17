Fenerbahçe'de Comolli devri bitti

Resmi siteden, "Görevi boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Comolli'nin Falette ve Twitter krizinin ardından başkan Ali Koç ile bir araya geldiği ve görüşme sonrası istifasını verdiği öğrenildi. Comolli'nin gitmesi taraftarlar arasında memnuniyet yarattı. Twitter'da birçok olumlu yorum yapılırken, eski tercüman Deniz Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." yazdı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Comolli özellikle geçen sezon yaptığı transferler nedeniyle eleştiri almıştı. Başkan Ali Koç her seferinde tepkilere göğüs gerip, ona sahip çıktı. Comolli'nin başını ise kendi yapmadığı Simon Falette transferi yedi. Fransız sportif direktör, twitter hesabı açıp, "Falette'yi ben almadım. Transferi başkan istedi" diyince sonunu hazırladı. "Bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı!" diyen Ali Koç, Comolli ile dün yolları ayırdı.

FİYASKO TRANSFERLERİ İLE HATIRLANACAK

Damien Comolli'nin 1.5 sezonda "DİREKT" etkili olarak yaptığı transferlerin Fenerbahçe'ye maliyeti 28.7 milyon euro oldu. Fransız futbol adamı akıllarda fiyasko transferleri ile kalacak. İşte onlardan bazıları: Diego Reyes, Yassine Benzia, İslamn Slimani, Michael Frey, Phillip Cocu (teknik direktör), Andre Ayew, Adil Rami, Victor Moses, Miha Zajc, Berke Özer, Barış Alıcı, Mevlüt Erdinç, Harun Tekin, Allahyar Sayyadmanesh.

İNANÇ KALMAMIŞTI -MİNİ YORUM

Damien Comolli çok önemli bir projeydi... Avrupa futbolunda tecrübeye sahip, üst düzey futbol adamlarıyla doğrudan temas kurabilen, kulübün futbol yapılanmasını organize edecek mühendisti. Herkes onu transferlerle andı ve bu nedenle başarısız gözüktü. Sosyal medyada "Falette en başarılı transferdir. Çünkü bizi Comolli'den kurtardı" yorumu vardı. Taraftarın bakış açısı bu ama Comolli ayrılığının gerçek nedeni teknik değil, 'duygusal'dır... Çünkü iki tarafın birbirine karşı bağları, inançları veya samimiyetleri kalmamıştı. Birlikte çalışma ortamı bitmişti.

Gürcan BİLGİÇ











