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16 Ocak 2020, Perşembe
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'den 1 taşla iki kuş!

Fenerbahçe'den 1 taşla iki kuş!

'de hareketliliği sürüyor! 'in transferi konusunda AC Milan'la görüşmek için 'ya giden sarı lacivertli yöneticiler, ziyaretleri sırasında Brescia ile transferini görüşerek sonuca bağlayacak.

İtalyan devi Milan'da forma giyen 'i ekibi PSV'nin adeta elinden kapan , İsviçreli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Milan'la anlaşmaya varmıştı.

Son pürüzleri gidermek ve transferi sonuçlandırmak için 'ya giden sarı lacivertli yöneticiler aynı zamanda transferi konusunda Brescia ile görüşecek.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun kendi internet sitesinde yayınlanan haberde paylaştığı bilgiye göre, Brescia yönetimi, Fenerbahçe kulübü yetkililerinin İtalya'da bulunmalarını fırsat bilip Miha Zajc transferini sonuca bağlamak için özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Yarın yapılacağı öngörülen toplantıda Zajc'ı satmayı planlayan Fenerbahçe ile Brescia'nın el sıkışmaları bekleniyor.

  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 21:51
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