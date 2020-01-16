Fenerbahçe'den 1 taşla iki kuş!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor! Ricardo Rodriguez'in transferi konusunda AC Milan'la görüşmek için İtalya'ya giden sarı lacivertli yöneticiler, ziyaretleri sırasında Brescia ile Miha Zajc transferini görüşerek sonuca bağlayacak.
İtalyan devi Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez'i Hollanda ekibi PSV'nin adeta elinden kapan Fenerbahçe, İsviçreli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Milan'la anlaşmaya varmıştı.
Son pürüzleri gidermek ve transferi sonuçlandırmak için İtalya'ya giden sarı lacivertli yöneticiler aynı zamanda Miha Zajc transferi konusunda Brescia ile görüşecek.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun kendi internet sitesinde yayınlanan haberde paylaştığı bilgiye göre, Brescia yönetimi, Fenerbahçe kulübü yetkililerinin İtalya'da bulunmalarını fırsat bilip Miha Zajc transferini sonuca bağlamak için özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Yarın yapılacağı öngörülen toplantıda Zajc'ı satmayı planlayan Fenerbahçe ile Brescia'nın el sıkışmaları bekleniyor.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 21:51
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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