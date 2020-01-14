Torunu duyurdu! Lefter'in filmi geliyor

Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi