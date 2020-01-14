Torunu duyurdu! Lefter'in filmi geliyor
Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak. TRT Radyo 1 kanalında, yapımcılığını Halim Dulkadir’in yaptığı ve hafta içi her gün 19.30-20.20 saatleri arasında canlı yayınlanan, Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu’nun beraber sundukları Spor Servisi programında akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı.
Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi
- 14.01.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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