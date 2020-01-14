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14 Ocak 2020, Salı
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Torunu duyurdu! Lefter'in filmi geliyor

Torunu duyurdu! Lefter'in filmi geliyor

'nin ve milli takımın efsane futbolcularından 'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak. Radyo 1 kanalında, yapımcılığını Halim Dulkadir’in yaptığı ve hafta içi her gün 19.30-20.20 saatleri arasında canlı yayınlanan, Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu’nun beraber sundukları Spor Servisi programında akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı.

Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Kulübü ve çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi

  1. 14.01.2020
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