Başkan Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün sekinci yılında unutmadı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Lefter'i anma mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcu Lefter Küçükandonyadis 13 Ocak 2012'de hayata gözlerini yummuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefter'in ölümünün sekizinci yılında bir anma mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, '' Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.'' ifadelerini kullandı.
- 13.01.2020
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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