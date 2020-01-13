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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , 'nin efsane ismi 'i ölümünün sekinci yılında unutmadı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Lefter'i anma mesajı yayınladı.

'nin unutulmaz futbolcu 13 Ocak 2012'de hayata gözlerini yummuştu. Başkan , Lefter'in ölümünün sekizinci yılında bir anma mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, '' ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

  1. 13.01.2020
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