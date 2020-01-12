Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden

Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden

Fenerbahçe'nin yol ayrılmına geldiği futbolcusu Adil Rami'nin geleceği netlik kazanıyor. Sarı-lacivertli formayla bekleneni veremeyen Fransız futbolcu için 4 kulübün devreye girdiği iddia edildi.
12 Ocak 2020 Pazar 02:27
Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Adil Rami beklenen performansı gösterememişti. Süper Lig'de yalnızca MKE Ankaragücü'nde ilk 45 dakika sahada kalan Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adil Rami'nin geleceğine ilişkin Fransız basını transfer haberlerini vermeye devam ediyor.
Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
L'Equipe'in haberine göre Adil Rami'yi kulüp bulması için serbest bırakan Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız ismi göndereceği kesinleşti. Takımda savunmanın ortası için 5. alternatif durumuna düşen Adil Rami, sadece 4 maç oynadığı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
4 KULÜP TEKLİF YAPTI
Antalya kampında bulunan 34 yaşındaki savunmacı için haberlere göre İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 kulübün teklif yaptığı onuşuluyor.
Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden

Rami'nin muhtemelen son kulübü olacak bu imzasında düşünme aşamasında olduğu ve henüz kararını vermediği belirtiliyor. Kararını belirtmek için doğru zamanı bekleyen Rami'nin gelecek hafta yeni takımı için kararını vermesinin beklendiği kaydedildi.

Adil Rami'ye teklif yağıyor! 4 kulüp birden
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN