Fenerbahçe'nin yol ayrılmına geldiği futbolcusu Adil Rami'nin geleceği netlik kazanıyor. Sarı-lacivertli formayla bekleneni veremeyen Fransız futbolcu için 4 kulübün devreye girdiği iddia edildi.
12 Ocak 2020 Pazar 02:27
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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Adil Rami beklenen performansı gösterememişti. Süper Lig'de yalnızca MKE Ankaragücü'nde ilk 45 dakika sahada kalan Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
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Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adil Rami'nin geleceğine ilişkin Fransız basını transfer haberlerini vermeye devam ediyor.
L'Equipe'in haberine göre Adil Rami'yi kulüp bulması için serbest bırakan Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız ismi göndereceği kesinleşti. Takımda savunmanın ortası için 5. alternatif durumuna düşen Adil Rami, sadece 4 maç oynadığı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
4 KULÜP TEKLİF YAPTI
Antalya kampında bulunan 34 yaşındaki savunmacı için haberlere göre İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 kulübün teklif yaptığı onuşuluyor.
Rami'nin muhtemelen son kulübü olacak bu imzasında düşünme aşamasında olduğu ve henüz kararını vermediği belirtiliyor. Kararını belirtmek için doğru zamanı bekleyen Rami'nin gelecek hafta yeni takımı için kararını vermesinin beklendiği kaydedildi.