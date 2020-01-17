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Fenerbahçe yönetiminden şoke eden transfer kararı! Satılıyor...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yönetim, finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiriyor. Son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, taraftarları şoke edecek bir karara imza attı! Acil durum toplantısında bir araya gelen Fenerbahçeli kurmaylar, yıldız isme kapıyı gösterdi! İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...
17 Ocak 2020 Cuma 16:57
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzasını Bundesliga ekibi Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette'ye attırmıştı.
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Sarı lacivertli kulüp bu transferin ardından büyük tepki çekmiş ve oyuncunun son 2 sezon baz alındığında oldukça az karşılaşmada forma giymesi eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sosyal medyada adeta infial yaratan bu transferin ardından rota eski Sportif Direktör Damien Comolli'ye çevrilmiş, Fransız futbol adamı twitter hesabından yaptığı açıklamada Falette'yi kendisinin transfer etmediğini, Başkan Ali Koç'un oyuncuya imza attırdığını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Koç, Damien Comolli ile kritik bir zirvede buluşmuş ve bu zirveden Comolli'nin istifası çıkmıştı.
SÜRPRİZ KARAR GELDİ
Geçici bir sistemle transfer için önceliği teknik heyete veren ve iş bitirmek için yönetimi görevlendiren Ali Koç, sürpriz bir karara daha imza attı.