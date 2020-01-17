Fenerbahçe yönetiminden şoke eden transfer kararı! Satılıyor...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yönetim, finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiriyor. Son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, taraftarları şoke edecek bir karara imza attı! Acil durum toplantısında bir araya gelen Fenerbahçeli kurmaylar, yıldız isme kapıyı gösterdi! İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...

17 Ocak 2020 Cuma 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





