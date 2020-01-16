Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler tamamlanıyor. Sol bek mevkisinde Ricardo Rodriguez'i imza aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, bir süredir santrfor arayışlarına hız vermişti. Takımın golcü futbolcusu Vedat Muriç'in Tottenham'ın göz hapsinde olması ve Mevlüt Erdinç'in sezonun ilk yarısındaki etkisiz performansı Fenerbahçe'nin santrfor transferini tetikledi. Öyle ki, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü yıldız futbolcuyla ön protokol yaptı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
16 Ocak 2020 Perşembe 07:15
Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.
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Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'dan önemli bir para bekliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları özellikle bu iki oyuncudan gelecek para ile transferin önünü açacak. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin gidişiyle birlikte de iyice rahatlayacak.

Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

FALETTE BEKLEMEDE

Kanarya, sıcak paranın gelişi, maaş bütçesinin de rahatlamasıyla transferde harekat başlatacak. İlk olarak Eintracht Frankfurt'tan kadroya katılan Falette'nin lisansı çıkarılacak.

Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

TOTTENHAM'IN GOLCÜ LİSTESİNDE MURİÇ VAR!
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Mevlüt Erdinç'ten istediği verimi alamamıştı. Sarı-lacivertlilerde hücumda gol yükünü Vedat Muriç çekerken, İngiltere'den gelen haberler sarı-lacivertlileri santrfor arayışına itmişti.

Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gündem Vedat Muriç transferi. Mourinho'nun ekibi, Kosovalı yıldızı Beşiktaş derbisinde çıplak gözle takip etmişti. Muriç, o maçta golünü de atarken performansıyla göz doldurmuştu.

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