Ön protokol yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler tamamlanıyor. Sol bek mevkisinde Ricardo Rodriguez'i imza aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, bir süredir santrfor arayışlarına hız vermişti. Takımın golcü futbolcusu Vedat Muriç'in Tottenham'ın göz hapsinde olması ve Mevlüt Erdinç'in sezonun ilk yarısındaki etkisiz performansı Fenerbahçe'nin santrfor transferini tetikledi. Öyle ki, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü yıldız futbolcuyla ön protokol yaptı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

16 Ocak 2020 Perşembe 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





