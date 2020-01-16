2018-2019 sezonunda tarihinin en kötü 34 haftasını geride bırakan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin bizzat yaptığı transferler büyük tartışmalara neden olmuştu... Fransız spor adamının transfer hatalarından ders alan Fenerbahçe Yönetimi, 2019-2020 sezonunda ise transferi sadece Damien Comolli'ye bırakmadı ve yönetim birçok transferde direkt devreye girerek hamlelerini sıraladı. Son olarak ise Falette transferinde yaşanan "transfer krizi" Comolli'yi istifaya sürükledi... Comolli, bu transferde eleştirilere maruz kalmak istemediği için topu, başkan Ali Koç'a attı ve "Transferi ben değil başkanımız yaptı" dedi. Bu açıklama da Comolli'yi istifaya iten en büyük neden oldu. İstifa sonrası ise "Comolli'nin yerine kim gelecek?" sorusu adeta gündeme oturdu. İşte adı geçenler...

SELAHATTİN BAKİ

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile yolların ayrılmasının önemli nedenlerinden biri olarak Fenerbahçe'nin CEO'su olan Selahattin Baki'nin Simon Falette transferinde görevlendirilmesi gösterildi. Sarı lacivertliler için konuşulan konulardan biri de Selahattin Baki'nin sportif direktörlük konusundan yetkisinin daimi olarak kalıp kalmayacağı...

ÖNDER ÖZEN

Daha önce Fenerbahçe'de teknik direktör Arthur Zico'nun yardımcısı olarak görev yapan ve Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük yapan Önder Özen'in Comolli'nin yerine Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları Twitter'da gündem yarattı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden. Kutlualp, sarı lacivertli takımda görev aldığı dönemde; Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi dünyaca ünlü futbolcuların transferlerindeki rolü ile biliniyor.

TERRANEO

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonuna başlarken İtalya'dan getirilen Sportif Direktör Giuliano Terraneo, büyük bir heyecan yaşatmıştı ve hemen ardından radikal kararlar alınmıştı. Mevcut kadrodan yaklaşık 11 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, kadrosuna ise 12 yeni transfer getirmişti. O dönem İtalya'dan getirilen Sportif Direktör Giuliano Terraneo, büyük bir heyecan yaşatmıştı ve hemen ardından radikal kararlar alınmıştı. Mevcut kadrodan yaklaşık 11 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, kadrosuna ise 12 yeni transfer getirmişti. Bilhassa Emre Belözoğlu başta olmak üzere yerli kadrosunda ciddi revizyona giden kulüp, Nani, Josef de Souza, Kjaer, Van Persie ve Fernandao gibi yıldızlara yaklaşık 42.6 milyon euroluk yatırım yapılmıştı. Terraneo ise sezonu tamamlayamadan görevden ayrıldı. İtalyan spor adamının adı Comolli'nin ayrılmasıyla yeniden gündeme geldi.

ALEX DE SOUZA

Alex de Souza'nın da adı sportif direktörlük için geçiyor... Yakın geçmişte Alex, Fenerbahçe'de teknik direktörlük ya da başka bir alanda görev planı olup olmadığı yönündeki bir soruya şöyle yanıt vermişti: "Bu kararları başkan ve yönetim kurulu verir. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Fenerbahçe'ye 'ben geliyorum' dediğim zaman gelemeyeceğim. Bu bana sunulursa benim için büyük gurur olur."

EMRE BELÖZOĞLU

Sarı lacivertli takım'da sezon başında takıma katılan kaptan Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusu netlik kazanmamışken sürpriz bir beklenti oluştu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda sarı lacivertli takımda sezon sonunda futbolu bırakması beklenen kaptan Emre Belözoğlu'nun bu göreve getirilmesi yönünde bir beklenti var.