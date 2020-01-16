İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Son günlerde gündemden düşmeyen Comolli twitter hesabı açarak Falette transferi hakkında paylaşımlarda bulunmuş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fransız futbol adamının bu hamlesi sonrası 'İstanbul'a dönünce konuşacağız' yorumunda bulunmuştu. Sonrasında kulüpten yapılan açıklama ile Damien Comolli'nin görevinden istifa ettiği duyulmuştu. Peki 2018/2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Comolli hangi isimleri takıma kazandırdı. İşte Comolli imzalı 27 transfer...

16 Ocak 2020 Perşembe 15:21
İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Damien Comolli ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Falette transferinde Damien Comolli'nin yabancı bir ajansla çıkar ilişkisi kurduğu iddia edilmiş, Fransız futbol adamı da bu tartışmalara son koymak adına Twitter hesabı açıp transferin detaylarını kendi penceresinden aktarmıştı.

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İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin yaptığı bu açıklamaların ardından, davranışı doğru bulmadığını ve kendisiyle konuşacaklarını dile getirmişti. Bu olayların ardından Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti.

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Benzia

İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Ayew

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