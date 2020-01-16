İşte Comolli'nin Fenerbahçe'de yaptığı transferler!

Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Son günlerde gündemden düşmeyen Comolli twitter hesabı açarak Falette transferi hakkında paylaşımlarda bulunmuş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fransız futbol adamının bu hamlesi sonrası 'İstanbul'a dönünce konuşacağız' yorumunda bulunmuştu. Sonrasında kulüpten yapılan açıklama ile Damien Comolli'nin görevinden istifa ettiği duyulmuştu. Peki 2018/2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Comolli hangi isimleri takıma kazandırdı. İşte Comolli imzalı 27 transfer...