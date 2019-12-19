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19 Aralık 2019, Perşembe
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'de ameliyat oldu

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Kulübü, 'in 15. haftasında deplasmanda oynanan maçında sakatlanan savunma oyuncusu 'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

maçında sakatlanan Fenerbahçeli , ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

  1. 19.12.2019
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