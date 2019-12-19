Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor karşılaşmasının son anlarında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Garry Rodrigues'in cezasını açıkladı.
PFDK, Fenerbahçe futbolcusu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin hafta sonu Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçında forma giyemeyecek.
PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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