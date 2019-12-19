Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek

PFDK, Fenerbahçe futbolcusu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin hafta sonu Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçında forma giyemeyecek.



PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.