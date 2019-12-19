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19 Aralık 2019, Perşembe
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'de derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek

'nin yıldız futbolcusu , 'in 15. haftasında karşılaşmasının son anlarında oyun dışında kalmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. (), Garry Rodrigues'in cezasını açıkladı.

, futbolcusu 'e 2 maç ceza verdi. maçında gördüğü oyun dışında kalan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin hafta sonu 'la oynayacağı derbi maçında forma giyemeyecek.

PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

  1. 19.12.2019
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