Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya da takviye planlayan sarı-lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız orta saha için görüşmelere başladı.
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:29
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Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de bu sezon istikrar bir türlü sağlanamadı.
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Göztepe beraberliği sonrası Gençlerbirliği galibiyetiyle çıkış yapan sarı-lacivertli ekipte Sivasspor mağlubiyeti planları bozdu.
Alınan son mağlubiyet sonrası lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Sarı Kanaryalar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Orta sahaya takviye planlanan Fenerbahçe'de rota İngiltere Premier Lig'e çevrildi.
Sarı-lacivertli ekip Leicester City'nin orta sahası Nampalys Mendy için görüşmelerde bulundu.