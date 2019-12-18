Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya da takviye planlayan sarı-lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız orta saha için görüşmelere başladı.
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:29
Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de bu sezon istikrar bir türlü sağlanamadı.

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Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Göztepe beraberliği sonrası Gençlerbirliği galibiyetiyle çıkış yapan sarı-lacivertli ekipte Sivasspor mağlubiyeti planları bozdu.

Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Alınan son mağlubiyet sonrası lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Sarı Kanaryalar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Orta sahaya takviye planlanan Fenerbahçe'de rota İngiltere Premier Lig'e çevrildi.

Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertli ekip Leicester City'nin orta sahası Nampalys Mendy için görüşmelerde bulundu.

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