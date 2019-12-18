Görüşmeler başladı! Gomis'in kuzeni Fenerbahçe'ye...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya da takviye planlayan sarı-lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fransız orta saha için görüşmelere başladı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





