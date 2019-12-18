Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. İlk maçta sahasında ağırladığı rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ilk 11'ini de belirledi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:57 Güncelleme: 18.12.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





