Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. İlk maçta sahasında ağırladığı rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ilk 11'ini de belirledi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:57 Güncelleme: 18.12.2019 17:19
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Ali Tuna ve Mehmet Emin Tuğraş yapacak.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı sarı lacivertliler 4-0 kazanmıştı.

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

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