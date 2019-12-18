Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. İlk maçta sahasında ağırladığı rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ilk 11'ini de belirledi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:57
Güncelleme: 18.12.2019 17:19
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Ali Tuna ve Mehmet Emin Tuğraş yapacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı sarı lacivertliler 4-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.