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İşte Fenerbahçe'nin yeni duvarı! Taraftarı ayağa kaldıracak transfer geliyor
Sezona yaptığı 11 transferle giren ancak ligin geride kalan 15 haftasında bazı pozisyonlarda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe devre arasının ilk bombasını patlattı. Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Rami'nin de formsuzluğu nedeniyle stoperde sorun yaşayan sarı lacivertli ekibin kurmayları aradıkları ismi buldu. İtalya'dan gelecek olan yıldız oyuncu, Kanarya'nın yeni 'Duvar'ı olacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...
19 Aralık 2019 Perşembe 16:43
Güncelleme: 19.12.2019 16:49
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Ara transfer döneminde mutlaka takviye yapacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
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Sarı lacivertliler hummalı bir çalışma içerisindeydi ve takıma teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı transfer raporu ile takviye için liste hazırlamıştı...
Bu kapsamda yaşanan sıcak gelişme sonucunda Fenerbahçe aradığı ismi buşmak için liste üzerinden hamleler yapıp geri dönüşleri beklemeye koyulmuştu.
Özellikle de stoper konusunda yaşadığı sıkıntıyı devre arasında çözmek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu.
Peki, sarı lacivertli taraftarların da ismini duyunca heyecanlandığı futbolcu geliyor mu? İşte yanıtı...