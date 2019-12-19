İşte Fenerbahçe'nin yeni duvarı! Taraftarı ayağa kaldıracak transfer geliyor

Sezona yaptığı 11 transferle giren ancak ligin geride kalan 15 haftasında bazı pozisyonlarda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe devre arasının ilk bombasını patlattı. Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı, Rami'nin de formsuzluğu nedeniyle stoperde sorun yaşayan sarı lacivertli ekibin kurmayları aradıkları ismi buldu. İtalya'dan gelecek olan yıldız oyuncu, Kanarya'nın yeni 'Duvar'ı olacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ayrıntıları...