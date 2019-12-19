İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

Süper Lig'de 15. hafta nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Ligin dev kulüplerinden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki ekip de şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmadan mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor. İşte dev karşılaşma öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı isimler, muhtemel 11'ler...

19 Aralık 2019 Perşembe 14:16 Güncelleme: 19.12.2019 14:36
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

Kritik derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen iki ekip şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadeleyi kazanmak istiyor.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

İki ekipte de sakat ve cezalı isimler bulunurken oyuncuların kupada gösterdiği performanslarda Ersun Yanal'ın ve Abdullah Avcı'nın derbi kadrosunu oluşturmasında yardımcı oldu.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

İşte dev derbi öncesi yaşanan son gelişmeler...

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

Fenerbahçe cephesi, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmayı başarırken turnuvada bazı isimler beklenenin altında, bazı isimler ise beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

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