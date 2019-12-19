İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri ve son gelişmeler!

Süper Lig'de 15. hafta nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Ligin dev kulüplerinden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki ekip de şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmadan mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor. İşte dev karşılaşma öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı isimler, muhtemel 11'ler...