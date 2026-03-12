Euroleague’de zorlu hafta

THY Euroleague’de bu akşam Anadolu Efes, Bayern Münih’e konuk olacak. Lider Fenerbahçe Beko ise yarın Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak
THY EuroLeague'de 31'inci hafta heyecanı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla sürecek. Anadolu Efes, bu akşam Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. SAP Garden'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaları S Sports canlı yayınlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19'uncu basamakta yer alıyor. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturuyor. Sarılacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirvedeki konumunu korumak istiyor. Diğer maçların programı şöyle: Bugün: 21.00 Monaco-Olympiacos, 22.00 Dubai Basketbol-Baskonia , 22.45 Real MadridValencia Basket, 23.00 Paris BasketbolLDLC ASVEL, 23.00 Panathinaikos-Zalgiris, Yarın: 22.30 Barcelona-Hapoel IBI, 22.30 Armani Milan-Maccabi Rapyd.