Anadolu Efes Bologna’da kayıp! (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin son bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip, parkeden 99-89 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 7. mağlubiyetini alırken Virtus Bologna sezonun 5. galibiyetine ulaştı.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes
2. Çeyrek: Virtus Bologna 48-45 Anadolu Efes
3. Çeyrek: Virtus Bologna 76-73 Anadolu Efes
Maç Sonucu: Virtus Bologna 99-89 Anadolu Efes
EuroLeague'de bir sonraki haftada Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Virtus Bologna ise zorlu Barcelona deplasmanında sahne alacak.