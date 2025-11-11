Anadolu Efes Bologna’da kayıp! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin son bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip, parkeden 99-89 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 7. mağlubiyetini alırken Virtus Bologna sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes

2. Çeyrek: Virtus Bologna 48-45 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Virtus Bologna 76-73 Anadolu Efes

Maç Sonucu: Virtus Bologna 99-89 Anadolu Efes

EuroLeague'de bir sonraki haftada Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Virtus Bologna ise zorlu Barcelona deplasmanında sahne alacak.