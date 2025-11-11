CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes Bologna’da kayıp! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Virtus Bologna’ya 99-89 mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 00:20
EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin son bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip, parkeden 99-89 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 7. mağlubiyetini alırken Virtus Bologna sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes

2. Çeyrek: Virtus Bologna 48-45 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Virtus Bologna 76-73 Anadolu Efes

Maç Sonucu: Virtus Bologna 99-89 Anadolu Efes

EuroLeague'de bir sonraki haftada Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Virtus Bologna ise zorlu Barcelona deplasmanında sahne alacak.

