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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı CANLI | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Play-off turunu garantileyen temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Oynadığı 32 maçta 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 1. sırada yer alıyor. İstanbul'a konuk olacak Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 20:40
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Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı CANLI | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona karşı karşıya geliyor.

32 karşılaşmanın 22'sini kazanan temsilcimiz 10 mücadeleyi de mağlubiyet kaybetti. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, kritik maçta hata yapmak istemiyor.

Barcelona ise 32 maç sonunda 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

İLK ÇEYREK: F.BAHÇE BEKO 0-0 BARCELONA

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

34. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet elde etti. 2024-25 sezonu ilk yarısında 17 Aralık tarihinde Barcelona'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 90-63 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Kevin Punter 25, Justin Anderson 18 sayı buldu.

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