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Haberler THY EuroLeague Monaco - Anadolu Efes maçı izle | Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Monaco - Anadolu Efes maçı izle | Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Anadolu Efes 18. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:10
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Monaco - Anadolu Efes maçı izle | Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Gaston Medecin Salonu'nda Fransa ekibi Monaco'ya konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Anadolu Efes maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı. Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

8. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes ile Monaco, Avrupa Ligi'nde 8. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 854. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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