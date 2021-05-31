Şampiyon Anadolu Efes!

Bu gurur bizim, bu gurur Anadolu Efes'in... Avrupa'nın 1 numaralı kupası Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, 'destansı' bir başarıya imza atıp şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde oynanan final mücadelesinde temsilcimiz Efes, normal sezonun lideri Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Mücadelenin ilk çeyreğini Barça 22-15 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI COŞTUK

Ancak ikinci periyotta Anadolu Efes'in şovu başladı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlılar, bu bölümde 10 sayılık fark yakaladı ve devreye 39-36 önde girdi. Temsilcimiz, üçüncü çeyrekte de başarılı performansını sürdürüp son periyoda 7 sayı farkla 65-58 galip girdi. Nefesleri kesen son periyodu da harika oynayan Anadolu Efes, maçı 86-81 kazanıp şampiyon oldu.

ALDIK KUPAYI ALDIK!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uluslararası yayına 'Önce Türkçe konuşacağım' diyerek girdi. Ataman, "Sözümüzde durduk. Türk halkına, Türk şehitlerine armağan olsun. Kazanacağız dedik, aldık bu kupayı" dedi. Çok hata yaptıklarını ama başardıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Yapabileceğimizi biliyordu. Larkin ve Micic ile beraber onun zamanıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz biz" dedi.

KOLEKSİYONU TAMAMLADI!

Başantrenör Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroleague'i kazanarak "kupa koleksiyonunu" tamamladı. Avrupa'da 4. kupasını kazanan Ataman, Siena ile 2002'de Saporta, 2012'de Beşiktaş ile EuroChallenge, 2016'da G.Saray ile ULEB Kupası'nı elde etmişti.

MICIC YİNE MVP SEÇİLDİ

Turkısh Airlines Euroleague'de Anadolu Efes tarihi bir başarıya imza atarken final-four'un MVP ödülünün sahibi de Vasilije Micic oldu. Normal sezonun MVP'si de seçilen Vasilije Micic, Final Four'da da şahane performansını sürdürdü. Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük rolü olan yıldız oyuncu, Final Four'un MVP'si ödülünü de kimseye bırakmadı. Vasilije Micic, Barcelona karşısında 25 sayı – 5 asist ile yıldızlaştı ve Türkiye'ye kupayı getiren isim oldu.

BAKAN DA KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu, "EuroLeague şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes'in sporcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı

DOĞUŞ: DUALARLA...

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay, maç sonunda "Herkese teşekkür ediyorum. Tüm sezon boyunca maalesef taraftarlarımızdan uzak kaldık. Ancak onların enerjisini hep hissettik. Bize dua ettiler. İnanılmaz bir iş başardık. Anadolu Efes ile gurur duyuyorum" dedi.

MÜTHİŞ BİR HİKAYE

Final maçının yıldız ismi Larkin, tarihi zafer sonrasında, "İlk yarıda enerjimizi korumamız lazımdı. Biraz enerji saklamamız gerekiyordu. Yakın maç olacağını biliyorduk. Micic ile 3 uzun yılı bir arada geçirdik. Müthiş bir duygu tabi ki. Her şey bu kupa içinde. Müthiş bir hikaye yazdık biz" ifadesini kullandı.

25 YIL SONRA 2. KUPA

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

10'UNCU KUPA

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirdi. Türkiye, ilk Turkish Airlines Euroleague zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. G.Saray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Kadın basketbolunda G.Saray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'ni kazandı. Yakın Doğu ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

ÜÇÜNCÜLÜK MİLAN'IN

Turkısh Airlines EuroLeague Final Four'unda üçüncülük maçında Olimpia Milano ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Olimpia Milano 83-73'lük skorla kazandı. Milano, 29 yıl sonra katıldığı Final Four'da sezonu üçüncü tamamlamayı başardı. Son şampiyon CSKA ise 4. oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.