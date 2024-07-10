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Tek hedef final

EURO 2020’nin finalisti İngiltere, üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasına yaklaşmak istiyor. Yarı finallerin şanssız takımı Hollanda ise şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Tek hedef final

EURO 2024'te şampiyonluk hedefleyen İngiltere ve Hollanda bugün TSİ 22.00'da Dortmund'da kozlarını paylaşacak. Alman hakem Felix Zwayer karşılaşmada düdük çalacak. EURO 2020'de final oynayıp İtalya'ya kaybeden İngiltere, EURO 2024'te bir kez daha finale kalmak istiyor. Bu zamana kadar oynadığı 5 yarı finalin 4'ünü kaybeden Hollanda ise şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Çeyrek finalde A Milli Takımımızı eleyen Hollanda, son şampiyonluğunu EURO 88'de elde etti. İngiltere ise hem son 16 turunda hem de çeyrek finalde uzatmalarda gülmüştü. İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde şampiyonluğu bulunmuyor. İki ülke turnuvalar tarihinde daha önce 3 kez karşılaşırken iki takım da birer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Bugünkü dev maç öncesi iki takımda da eksik bulunmuyor. Hollanda ile İngiltere arasında oynanacak yarı final mücadelesi TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

HOLLANDA:

VERBRUGGEN

DDUMFRIES

DE VRIJ

VAN DIJK

AKE

SCHOUTEN

REIJNDERS

MALEN

SIMONS

GAKPO

DEPAY

İNGİLTERE:

PICKFORD

WALKER

STONES

GUEHI

SAKA

MAINOO

RICE

SHAW

FODEN

BELLINGHAM

KANE

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