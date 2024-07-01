Haberler Haberler Portekiz - Slovenya maçı CANLI izle | Portekiz - Slovenya EURO 2024 maçı canlı yayın

Portekiz - Slovenya maçı CANLI izle | Portekiz - Slovenya EURO 2024 maçı canlı yayın

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Slovenya, son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Frankfurt Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çalıyor. Müsabakada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Portekiz - Slovenya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:53
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Portekiz - Slovenya maçı CANLI izle | Portekiz - Slovenya EURO 2024 maçı canlı yayın

Portekiz - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 son 16 turunda Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. Frankfurt Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Portekiz - Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafa Leao, Ronaldo

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

Portekiz - Slovenya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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