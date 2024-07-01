Portekiz - Slovenya maçı CANLI izle | Portekiz - Slovenya EURO 2024 maçı canlı yayın

Portekiz - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 son 16 turunda Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. Frankfurt Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafa Leao, Ronaldo
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
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