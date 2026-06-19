2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda liderlik koltuğunu korumak isteyen İskoçya ile ilk galibiyetini alarak grupta avantaj elde etmek isteyen Fas'ın karşılaşması için nefesler tutuldu. C Grubu'ndaki ilk maçında grubun favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas ile Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya'nın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSKOÇYA-FAS İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Ferguson, Adams.

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz.

İSKOÇYA-FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 01.00'de başladı.

İSKOÇYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya-Fas mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

⚽ Saibari çaprazdan tam 90'a müthiş vurdu! Top 90'da asılı kaldı! pic.twitter.com/hXZL1lHtrF — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026