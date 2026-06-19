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Haberler Dünya Kupası İskoçya-Fas | CANLI İZLE

İskoçya-Fas | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki kritik karşılaşmada İskoçya ile Fas kozlarını paylaşıyor. İki ekibin de gruptan çıkmak için kazanmayı amaçladığı bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 00:46 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 01:13
İskoçya-Fas | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda liderlik koltuğunu korumak isteyen İskoçya ile ilk galibiyetini alarak grupta avantaj elde etmek isteyen Fas'ın karşılaşması için nefesler tutuldu. C Grubu'ndaki ilk maçında grubun favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas ile Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya'nın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSKOÇYA-FAS İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Ferguson, Adams.

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz.

İSKOÇYA-FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 01.00'de başladı.

İSKOÇYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya-Fas mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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