CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Elif Sude Akgül'den Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dev başarı!

Elif Sude Akgül'den Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dev başarı!

Almanya'da sona eren 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 21:29
Elif Sude Akgül'den Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dev başarı!

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde milli tekvandocu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı. Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırp Andrea Bokan ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Elif Sude Akgül, Altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 20 yaşındaki milli sporcu Elif, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikincisi olmuştu.

NAFİA KUŞ AYDIN, 5'İNCİ MADALYASINI KAZANDI

Kadınlar +73 kiloda mücadele eden milli sporcu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya elde etti. Son 16 turunda Portekiz'den Maria Francisca Moniz'i, çeyrek finalde de Fransa'dan Solene Avoulette'yi yenen Nafia, yarı finalde 2024'te finalde kaybettiği Alman sporcu Lorena Brand'la karşılaştı. Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ülkenin sporcusuna 2-1 yenilen Nafia, bronz madalyada kaldı. Kariyerinde daha önce Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyası olan Nafia, bu organizasyonda 5'inci kez kürsüye çıkmayı başardı.

Öte yandan erkeklerde son gün tatamiye çıkan 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 74 kiloda Ferhat Can Kavurat, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

TÜRKİYE, 2026 AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI'NI 8 MADALYA İLE TAMAMLADI

Kadın Milli Tekvando Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken, Erkek Milli Tekvando Takımı, 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi.

Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 53 kilo), Elif Sude Akgül (Kadınlar 49 kilo), Berkay Erer (Erkekler 68 kilo) altın, Emine Göğebakan (Kadınlar 46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (Kadınlar 73 kilo) gümüş, Hatice Kübra İlgün (Kadınlar 57 kilo), Nafia Kuş Aydın (Kadınlar +73 kilo), Enes Kaplan (Erkekler 58 kilo) bronz madalya elde etti.

Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CANLI | Başkan Erdoğan kritik toplantı ve anlaşmalar için Kazakistan'da: Astana'da imzalar atılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı!
Barış Alper'den gündem olan sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! 21:04
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 20:27
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 19:12
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 18:33
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır 16:00
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 15:57
Daha Eski
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 15:36
F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları 15:33
Beşiktaş Rize kafilesini açıkladı! Beşiktaş Rize kafilesini açıkladı! 15:24
Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama Ankaragücü’nden transfer yasağıyla ilgili açıklama 14:42
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 14:36
Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 14:24