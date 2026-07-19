Para bisikletçiler tarih yazdı

Milli para bisikletçiler, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda branş tarihinde ilk madalyaları kazandı.
Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Milli para bisikletçiler, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda branş tarihinde ilk madalyaları kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Püchov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular, branş tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.