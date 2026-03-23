Sakaryaspor ateş hattında

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Sakaryaspor için alarm zilleri çalmaya başladı. Son olarak deplasmanda Serikspor'a 2-0 mağlup olan Adapazarı temsilcisi, ateş hattına gerileyerek küme düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı. Sakaryaspor, oynadığı 32 maçta yalnızca 8 galibiyet alabildi.