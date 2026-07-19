İspanyol Burgos atandı

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz'da Tüpraş Stadı'nda oynayacağı Midtjylland maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan İker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. 30 Temmuz'da Danimarka'daki rövanş karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.