Transferde vites yükselten ve Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard'a 3+1 yıllık imza attıran Beşiktaş hız kesmiyor. Serdal Adalı yönetimi, siyah beyazlı taraftarların "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" tezahüratlarıyla takımda görmeyi çok arzu ettiği Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Mısırlı dünya yıldızıyla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Oyuncunun temsilcisi Rammy Abbas ile yapılan görüşmelerde senelik 10 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkışıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Mohamed Salah'ın Beşiktaş Kulübü'nün ve siyah beyazlı taraftarların yoğun ilgisinden memnun olduğu ve bu nedenle de 15 milyon euro yıllık net maaş talebinde indirime gittiği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi transferi resmiyete dökmek için bugün ya da yarın Salah ile bir araya gelecek. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in ardından dün de teknik direktör Vincenzo İtaliano ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiği ifade edildi.

SUUDİLERİ REDDETTİ

Mısırlı oyuncu, Türkiye'de oynamaya ve Beşiktaş formasını giymeye son derece sıcak bakıyor. 34 yaşındaki dünya yıldızının siyah beyazlı kulüpten daha yüksek maaş teklifinde bulunan Suudi Arabistan ekiplerine ret yanıtı verdiği öğrenildi. Suudilerin teklifinin yıllık 20 milyon euro bandında olduğu aktarıldı.

MENAJER OYUNU

Başkan Serdal Adalı, Salah ile anlaştıklarını ancak menajerin anlaşılan rakamları değiştirmeye çalıştığını söyledi. Kafasports'a konuşan Adalı, "Transferin bittiği yönündeki haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

16 KİLİT PAS ATTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olan Mohamed Salah, 5 karşılaşmada forma giydi. 34 yaşındaki futbolcu dev organizasyonda en çok kilit pas atan oyuncular arasında (16) ikinci sırada yer aldı. Kartal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ise 17 kilit pasla zirvede. Salah, Dünya Kupası'nda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GECE PANKART AÇTILAR

Beşiktaş camiasını Mohamed Salah heyecanı sardı. Siyah beyazlı futbolseverlerin Mısırlı yıldız için hazırladığı pankart sosyal medyada gündem oldu. Tüpraş Stadı'nın önünde açılan pankartta "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" ifadeleri yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar Leandro Trossard'ın imza töreninde de "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" tezahüratlarıyla stadı inletmişti.