Transferde yoğun çalışmalar yürüten Beşiktaş, stoper konusuna önem veriyor. Flamengo'nun 30 yaşındaki savunmacısı Leo Pereira için teklif iletildi, görüşmelere hız verildi. Brezilya kulübü, deneyimli futbolcu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Kariyerinde daha önce hiç Avrupa'da oynamayan Pereira, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Flamengo'nun 30 yaşındaki yıldız Leo Pereira'nın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmadığı ama siyah-beyazlı yönetimin pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldız 2020 yılından bu ayana Flamengo forması giyiyor. Brezilya ekibiyle 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazanan Pereira, kulüp tarihinin en başarılı futbolcuları arasında yer alıyor.

SOL STOPERDE OYNUYOR

Leo Pereira, sol stoperde forma giyiyor. Sol ayağını çok iyi kullanan 30 yaşındaki savunmacı, özellikle geriden attığı isabetli paslarla dikkat çekiyor. 1.89 boyundaki Brezilyalı yıldız hava toplarında da etkili bir görüntü çiziyor.

SAMBACILAR BAŞARILI OLDU

Siyah-beyazlı takımda daha önce Brezilyalı stoperlerin yakaladığı başarıları öne çıkıyor. 100. yıl zaferinde Ronaldo ve Zago, 2016'da da Marcelo, siyah-beyazlılarda iz bıraktı ve kulüp tarihine adını yazdırdı. Leo Pereira'nın da tıpkı vatandaşları gibi benzer bir başarı sergileyebileceği ifade edildi.