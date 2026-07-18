CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transferde Leo Pereira müjdesi!

Beşiktaş'a transferde Leo Pereira müjdesi!

Kadrosunu güçlendirmek adına mesai harcayan Beşiktaş’ta stoperde Leo Pereira’nın adı ön planda yer alıyor. Siyah-beyazlılara son olarak tecrübeli stoperden transferde sevindiren haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'a transferde Leo Pereira müjdesi!

Transferde yoğun çalışmalar yürüten Beşiktaş, stoper konusuna önem veriyor. Flamengo'nun 30 yaşındaki savunmacısı Leo Pereira için teklif iletildi, görüşmelere hız verildi. Brezilya kulübü, deneyimli futbolcu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Flamengo ile Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Kariyerinde daha önce hiç Avrupa'da oynamayan Pereira, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Flamengo'nun 30 yaşındaki yıldız Leo Pereira'nın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmadığı ama siyah-beyazlı yönetimin pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldız 2020 yılından bu ayana Flamengo forması giyiyor. Brezilya ekibiyle 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazanan Pereira, kulüp tarihinin en başarılı futbolcuları arasında yer alıyor.

SOL STOPERDE OYNUYOR

Leo Pereira, sol stoperde forma giyiyor. Sol ayağını çok iyi kullanan 30 yaşındaki savunmacı, özellikle geriden attığı isabetli paslarla dikkat çekiyor. 1.89 boyundaki Brezilyalı yıldız hava toplarında da etkili bir görüntü çiziyor.

SAMBACILAR BAŞARILI OLDU

Siyah-beyazlı takımda daha önce Brezilyalı stoperlerin yakaladığı başarıları öne çıkıyor. 100. yıl zaferinde Ronaldo ve Zago, 2016'da da Marcelo, siyah-beyazlılarda iz bıraktı ve kulüp tarihine adını yazdırdı. Leo Pereira'nın da tıpkı vatandaşları gibi benzer bir başarı sergileyebileceği ifade edildi.

Dursun Özbek'ten rüya transfer!
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Koltuk gidince U dönüşü gecikmedi: Dün 'ihanet' diyen Özgür Özel bugün kendi 'Yeni Parti' tezgahını kuruyor!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juve'nin yıldızı Cimbom'a!
F.Bahçe'den Watkins pazalığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! 01:03
Beşiktaş'a Salah müjdesi! Beşiktaş'a Salah müjdesi! 01:03
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! 01:03
F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! 01:02
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! 01:02
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 01:02
Daha Eski
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! 01:02
Trabzonspor'da ayrılık yakın! Trabzonspor'da ayrılık yakın! 01:02
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 01:02
Onuachu'ya F.Bahçe kancası! Transfer kararı verildi Onuachu'ya F.Bahçe kancası! Transfer kararı verildi 01:02
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! 01:02
Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi 01:02