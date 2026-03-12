TFF'den ret yanıtı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray derbisinin VAR (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etmişti. TFF yönetimi, siyah-beyazlıların bu talebini reddetti. TFF yetkilileri geçmişte böyle bir uygulamanın yapılmadığını hatırlatarak "Böyle bir görüntü kayıt vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar bir benzeri olmadı. VAR'la ilgili kafasında soru işareti olan buraya gelir, VAR odasına geçer ve işleyişin nasıl olduğunu yerinde görür" açıklamasını yaptı.

VAR ODASINDA DEĞİLLER

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Portekizli eğitmenlerin VAR odasında bulunduğuna yönelik iddialar için ise "Portekizli eğitmenler VAR odasında değiller. Binanın farklı bir bölümünde, 'kontrol odası' adı verdiğimiz alanda sadece gözetim ve denetim yapıyorlar. VAR'a müdahaleleri kesinlikle söz konusu olamaz. Bu zaten teknik olarak mümkün değil. Aynı anda birkaç maçın yayını yapıldığı için merkezde sadece VAR hakemleri değil, teknik ve idari personel de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

BELGESEL İLE CEVAP

TFF, Beşiktaş'ın VAR odasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara belgesel ile cevap verecek. VAR odasıyla ilgili merak edilen detayların görsel olarak paylaşılacağı vurgulanarak "Birkaç gün içinde VAR odasıyla ilgili tüm soruların cevap bulacağı, belgesel türünde bir çekim yapılacak. TRT Spor'da yayınlanacak bu tanıtım sayesinde hem Beşiktaş Kulübü'nün hem de tüm futbol kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri giderilecek" denildi.