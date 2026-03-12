Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı VAR odası kamera kayıtları talebinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "2 tane Portekizli VAR'daki arkadaş programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar zor birşey değil. Bu işlere gerek yok. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı" şeklinde konuştu.

EFENDİLİĞİMİZİ BOZMADIK

Adalı şöyle devam etti: "Maçlar kazanılır kaybedebilir. Maçla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ancak, bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim dedik. Bugüne kadar TFF'ye benim kadar yardımcı olan bir yönetim, camia yoktur. MHK'nin bu yapıyla başarılı olma şansı yok."

OYLAMA YAPALIM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Kulübü'nün de yabancı VAR talebi olduğunu söyledi. Adalı, "MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanı çağrılsın, gizli oylama yaptırılsın, ne demek istediğimi anlarlar. Kulüpler konuşamıyor. Küme düşmeye oynayanlar var. Konuşursak daha mı kötü olur diyenler var. Sayın TFF başkanından rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, gizli oylama yaptırsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanı Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan ve İcra Kurul Başkanı Murat Kılıç ile Genel Sekreter Uğur Fora da takip etti. 1 saat 15 dakika süren ve ısınma koşularıyla başlayan idman çift kale taktiksel maçla sona erdi.