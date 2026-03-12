CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Başkan Adalı sert açıklamalarda bulundu: "Merkez Hakem Kurulu'nun bu yapıyla başarılı olma şansı yok. Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı VAR odası kamera kayıtları talebinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "2 tane Portekizli VAR'daki arkadaş programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar zor birşey değil. Bu işlere gerek yok. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı" şeklinde konuştu.

EFENDİLİĞİMİZİ BOZMADIK

Adalı şöyle devam etti: "Maçlar kazanılır kaybedebilir. Maçla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ancak, bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim dedik. Bugüne kadar TFF'ye benim kadar yardımcı olan bir yönetim, camia yoktur. MHK'nin bu yapıyla başarılı olma şansı yok."

OYLAMA YAPALIM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Kulübü'nün de yabancı VAR talebi olduğunu söyledi. Adalı, "MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanı çağrılsın, gizli oylama yaptırılsın, ne demek istediğimi anlarlar. Kulüpler konuşamıyor. Küme düşmeye oynayanlar var. Konuşursak daha mı kötü olur diyenler var. Sayın TFF başkanından rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, gizli oylama yaptırsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanı Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan ve İcra Kurul Başkanı Murat Kılıç ile Genel Sekreter Uğur Fora da takip etti. 1 saat 15 dakika süren ve ısınma koşularıyla başlayan idman çift kale taktiksel maçla sona erdi.

Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
Dursun Özbek'ten prime zam!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 01:03
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 01:03
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01:03
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 01:03
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 01:03