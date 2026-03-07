CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal’da 2 eksik var

Beşiktaş'ta derbide, adale yırtığı bulunan golcü El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen stoper Emirhan Topçu, forma giyemeyecek. Salih Uçan ile Emirhan Topçu da sarı kart sınırında. Sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Emirhan'ın dışında Salih kart görürse gelecek hafta deplasmandaki G.Birliği maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
