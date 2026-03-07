Kartal’da 2 eksik var

Beşiktaş'ta derbide, adale yırtığı bulunan golcü El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen stoper Emirhan Topçu, forma giyemeyecek. Salih Uçan ile Emirhan Topçu da sarı kart sınırında. Sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Emirhan'ın dışında Salih kart görürse gelecek hafta deplasmandaki G.Birliği maçında forma giyemeyecek.
