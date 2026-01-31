CANLI SKOR ANA SAYFA
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ın Kristjan Asllani ile anlaştığı belirtildi. Genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Kristjan Asllani istatistikleri ve kariyerini merak eden kişiler, başarılı isimle ilgili gündem olan detayları incelemeyi sürdürüyor. İşte, Kristjan Asllani piyasa değeri ve öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:41
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Ara transferde hamlelerine hız veren Beşiktaş'ın, Kristjan Asllani ile anlaşmaya vardığı iddiası gündeme oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, genç orta saha oyuncusunun yaşı, kökeni ve kariyer geçmişiyle ilgili detayları merak ediyor. Özellikle Asllani'nin performans verileri, kariyer yolculuğu ve güncel piyasa değeri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kristjan Asllani hakkında öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken bilgiler…

Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan bölgesinde dünyaya geldi. Ön libero mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Asllani, 1,79 metre boya sahip. Aynı zamanda, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde de oynayan Asllani, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Kristjan Asllani hangi takımlarda oynadı?

KRISTJAN ASLLANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021 yılında Empoli'de başlayan Kristjan Asllani, 2022 senesinde Inter'e kiralık olarak geldi. Burada gösterdiği başarılı performansla Inter'de kalıcı olmayı başaran, ancak bu sezon Torino'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıktı.

Kristjan Asllani istatistikleri

KRISTJAN ASLLANI İSTATİSTİKLERİ

Empoli, Inter ve Torino'da toplam 226 maça çıkan Kristjan Asllani, bu karşılaşmalarda 27 gol ve 11 asist yaptı. Arnavutluk Milli Takımı ile 38 karşılaşmada süre bulan Asllani, bu maçlarda ise 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.

Kristjan Asllani piyasa değeri

KRISTJAN ASLLANI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Kristjan Asllani piyasa değeri 13 milyon euro.

