Hesap.com Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 12:13
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hesap.com - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Alper Çetin oldu. AVAR'da ise Suat Güz ve Mehmet Türkmen bulunacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Hesap.com Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanı 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

