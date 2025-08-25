Wout Faes ısrarı

Beşiktaş, Leicester City'nin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi Wout Faes için resmi temaslarını sürdürüyor. Oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, transfer detaylarını görüşmek üzere İngiltere'ye gitti. Belçikalı milli futbolcu, kulüp kariyerinde 319 maçta 13 gol ve 5 asist yaptı.
