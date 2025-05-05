Necip Uysal’dan fair-play dersi! Gedson’a ‘üçlü’ uyarısı gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu kritik galibiyetle hem ligde üçüncülük yolunda önemli bir adım attı hem de Fenerbahçe'yi sezonun iki maçında da mağlup etmeyi başardı. Ancak mücadele sonrası yaşanan bir an, sosyal medyada maçın önüne geçti.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, deplasman tribününü dolduran taraftarlarına galibiyeti kutlamak üzere yöneldi. Tribünlerden gelen "üçlü çektir" tezahüratları üzerine, maçın tek golünü atan Gedson Fernandes kutlamaya hazırlanırken kaptan Necip Uysal araya girdi. Tecrübeli kaptan, el hareketiyle Gedson'u durdurarak 'üçlü' çektirmemesini istedi. Uysal'ın bu müdahalesi, Fenerbahçe'ye saygı göstermek ve ortamı germemek adına yaptığı bir jest olarak yorumlandı.

Gedson da kaptanının uyarısına uyarak taraftarlara sadece el sallamakla yetindi. Bu anlamlı hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok Fenerbahçeli taraftar, Necip Uysal'ın bu davranışını takdirle karşılarken, "Fair-play böyle olur" ve "Gerçek kaptan" gibi yorumlar paylaşıldı. Karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'ndaki bazı Fenerbahçeli taraftarların da Beşiktaşlı futbolcuları alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.