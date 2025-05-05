CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Necip Uysal’dan fair-play dersi! Gedson’a ‘üçlü’ uyarısı gündem oldu

Necip Uysal’dan fair-play dersi! Gedson’a ‘üçlü’ uyarısı gündem oldu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de oynanan dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın Gedson Fernandes'e yaptığı 'üçlü' uyarısı gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 16:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Necip Uysal’dan fair-play dersi! Gedson’a ‘üçlü’ uyarısı gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu kritik galibiyetle hem ligde üçüncülük yolunda önemli bir adım attı hem de Fenerbahçe'yi sezonun iki maçında da mağlup etmeyi başardı. Ancak mücadele sonrası yaşanan bir an, sosyal medyada maçın önüne geçti.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, deplasman tribününü dolduran taraftarlarına galibiyeti kutlamak üzere yöneldi. Tribünlerden gelen "üçlü çektir" tezahüratları üzerine, maçın tek golünü atan Gedson Fernandes kutlamaya hazırlanırken kaptan Necip Uysal araya girdi. Tecrübeli kaptan, el hareketiyle Gedson'u durdurarak 'üçlü' çektirmemesini istedi. Uysal'ın bu müdahalesi, Fenerbahçe'ye saygı göstermek ve ortamı germemek adına yaptığı bir jest olarak yorumlandı.

Gedson da kaptanının uyarısına uyarak taraftarlara sadece el sallamakla yetindi. Bu anlamlı hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok Fenerbahçeli taraftar, Necip Uysal'ın bu davranışını takdirle karşılarken, "Fair-play böyle olur" ve "Gerçek kaptan" gibi yorumlar paylaşıldı. Karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'ndaki bazı Fenerbahçeli taraftarların da Beşiktaşlı futbolcuları alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

Amrabat'a sürpriz talip!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
DİĞER
Jose Mourinho için çılgın teklif! Önerilen rakam ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan'dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: "Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz"
Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi!
G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat'a sürpriz talip! Amrabat'a sürpriz talip! 15:53
Gençlerbirliği, Süper Lig'e çok yakın Gençlerbirliği, Süper Lig'e çok yakın 15:46
Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama! Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama! 15:15
Alexander Djiku'dan açıklama Alexander Djiku'dan açıklama 14:59
F.Bahçe'den Sane hamlesi! F.Bahçe'den Sane hamlesi! 14:52
Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! 14:32
Daha Eski
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 14:28
Genoa-Milan maçı ne zaman? Genoa-Milan maçı ne zaman? 13:32
G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! G.Saray'a Lunin transferinde çifte şok! 13:26
Girona-Mallorca maçı ne zaman? Girona-Mallorca maçı ne zaman? 13:01
Sanchez için şok iddia! Ayrılık... Sanchez için şok iddia! Ayrılık... 12:58
F.Bahçe'de üyelerden seçim hamlesi! F.Bahçe'de üyelerden seçim hamlesi! 12:54