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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy'un Ada'daki talipleri 3 oldu! Yazın Beşiktaş'a teklif yağacak

TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy'un Ada'daki talipleri 3 oldu! Yazın Beşiktaş'a teklif yağacak

Semih Kılıçsoy, her ne kadar son haftalarda performans olarak düşüş yaşasa da talipleri her geçen gün artıyor. İngiltere’nin önde gelen ekipleri; Newcastle, Aston Villa ve Nottingham Forest genç golcü için yarışa tutuştular

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy'un Ada'daki talipleri 3 oldu! Yazın Beşiktaş'a teklif yağacak

Geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan Semih Kılıçsoy, bu sezon Van Bronckhorst'un ardından Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncunun performansı her geçen gün geriye gitse de Avrupa'dan yeni talipler çıkıyor. Son olarak Ada'nın iki devi Newcastle ile Aston Villa, Semih Kılıçsoy'u gündemine almıştı. Bu iki kulübün yanına bir İngiliz ekibi daha eklendi: Nottingham Forest...

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ ETKİLEDİ

Premier Lig ekibi, genç golcüyü gelecek vaat eden isimlerden biri olarak görüyor. İngiliz medyası, Nottigham Forest'ın Semih'i çok yönlü olmasından etkilendiğini ve bu nedenle transfer döneminde Beşiktaş'a teklif yapacağını yazdı. Haberde; Nottingham'ın bu transferdeki en büyük rakiplerinin Newcastle ile Aston Villa olduğu vurgulandı. 3 takım da yaz dönemini bekliyor.

Semih Kılıçsoy Altyapısından çıktığı Beşiktaş ile şu ana kadar toplamda 77 resmi müsabakada forma giyerken bu periyotta 16 gol atıp 9 da asist üreterek toplamda 25 direkt etki etmiş oldu.

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