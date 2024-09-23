Kartal'ın mimarları

Yaz transfer döneminde önemli yıldız isimlerle anlaşarak büyük bir değişime giden ve bu değişimden de iyi bir verim alan Beşiktaş, kadroda tuttuğu futbolcuları Gedson Fernandes ve Rashica'nın gösterdiği performanstan ise müthiş bir memnunluk duyuyor. Özellikle Fernandes vatandaşı ve takım arkadaşı Rafa Silva ile bambaşka bir kimliğe bürünmüş, oynadığı futbolu attığı goller ve asistlerle süslenmişti. Aynı çıkışı zaman zaman sağ kanatta Rashica da gösteriyordu fakat bir türlü istediği golü bulamıyordu. Dün gece Kosovalı oyuncunun gecesiydi. Daha maçın başında gösterdiği performans ile sinyalleri verdi. Son transfer Joao Mario'nun asistini ceza alanı dışından usta bir vuruş ile çok iyi değerlendirdi. Beşiktaş'ı öne geçiren gole imza attı. Öte yandan İtalyan golcü yine kendi sahasında golü es geçmedi. Takımına galibiyeti getiren skoru penaltıdan kaydetti. Tecrübeli yıldız Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkarak gol krallığında da iddialı olduğunu gösterdi. Ciro İmmobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golüne ulaştı.

NOUMA TARAFTARI SELAMLADI

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma da maçı izleyenler arasındaydı. Nouma, kendisine yönelik tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.

GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM

Taraftarların desteği ile zor da olsa 3 puanı aldık diyen Milot Rashica, "Özellikle geçen hafta kaybettiğimiz 2 puandan sonra galibiyet için mutluyum. Maçı çok erkenden bitirip daha rahat bir galibiyet almamız lazımdı. Bunları geliştirmemiz lazım" dedi. Öte yandan, Kosovalı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü Eyüpspor ağlarına attı. 28 yaşındaki futbolcu, böylelikle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8. maçında ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

MASUAKU KART CEZALISI

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Arthur Masuaku, 90. dakikada rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaşlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

KARTAL EVİNDE YENİLMİYOR

Beşiktaş, Eyüpspor galibiyetiyle bu sezon sahasında oynadığı 4. resmi müsabakadan da 3 puanla ayrıldı. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylelikle bu sezon iç sahada çıktığı 4. maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı. Kartal, bu süreçte Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2, Sivasspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u 2-1'lk skorla yendi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı FC Lugano'yu da 5-1'lik skorla geçti.