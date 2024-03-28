Beşiktaş VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, liglere verilen milli ara sonrası ikinci hazırlık maçında Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
İlk hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini de yenerek Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçına moralli çıkmak istiyor.
Saat 16.00'da başlayan Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Ersin, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar