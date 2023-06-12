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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak isterken Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların son olarak 10 numara için o yıldızla ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Hücuma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. O da West Ham United'ın Arjantinli golcüsü Manuel Lanzini... İngiliz ekibi, bu ay sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki on numara ile 2 yıllık kontrat uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Bunu fırsat bilen siyah beyazlılar da hemen kolları sıvadı. Yapılacak teklif hazırlıkları start aldı. Hatta gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 1.67 boyundaki futbolcunun menajeriyle ilk teması da kurup bu hafta içine görüşme ayarladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

BILIC DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞTİ

Dele Alli'den beklediği verimi alamadığı için sezon içinde devşirme isimlerde forvet arkasını idare eden Beşiktaş, Lanzini ile bu bölgedeki sıkıntıyı çözmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Öte yandan bu girişim Lanzini'nin siyah beyazlıların gündemine ilk gelişi değil. Manuel Lanzini, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Hırvat hocanın özel olarak istediği bir isimdi. O dönem Beşiktaş, Manuel Lanzini'yi transfer edememişti. Bilic, daha sonra West Ham'ın başına geçtiğinde çok istediği Arjantinli ile çalışma fırsatı bulmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

SON DÖNEMDE FORMU ÇOK DÜŞÜK

Lanzini'nin şu anki tek handikapı formsuz oluşu. Bu sezon 10 maçta 244 dakika süre alabilen Arjantinli, tüm kulvarlarda ise 23 maçta 1164 dakika oynadı. 3 gol 1 asiste imza atan tecrübeli krampon, yaklaşık 3 hafta sonra serbest kalacak. Lanzini'nin piyasa değeri 8 milyon euro civarında.

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