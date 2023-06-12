BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Hücuma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. O da West Ham United'ın Arjantinli golcüsü Manuel Lanzini... İngiliz ekibi, bu ay sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki on numara ile 2 yıllık kontrat uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Bunu fırsat bilen siyah beyazlılar da hemen kolları sıvadı. Yapılacak teklif hazırlıkları start aldı. Hatta gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 1.67 boyundaki futbolcunun menajeriyle ilk teması da kurup bu hafta içine görüşme ayarladı.
BILIC DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞTİ
Dele Alli'den beklediği verimi alamadığı için sezon içinde devşirme isimlerde forvet arkasını idare eden Beşiktaş, Lanzini ile bu bölgedeki sıkıntıyı çözmek istiyor.