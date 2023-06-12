BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan 10 numara hamlesi! Eski gözde yine gündemde

Hücuma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. O da West Ham United'ın Arjantinli golcüsü Manuel Lanzini... İngiliz ekibi, bu ay sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki on numara ile 2 yıllık kontrat uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.