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Kartallar Bakü’de

Beşiktaş, tüm gelirinin depremzedeler için kullanılacak olan dostluk maçında Azerbaycan ekibi Sabah FC’ye konuk oluyor. Karşılaşma saat 17.00’de başlıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Kartallar Bakü’de
Beşiktaş, bugün Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de Başkent Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşma Kanal D'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası dahilinde oynanacak olan ve tüm gelirinin depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacak. Azerbaycan Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sabah FC, lider Karabağ'ın ardından ligde 2'nci sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor. Siyah-beyazlı kafilede İkinci Başkan Engin Baltacı dışında yöneticiler Serhan Çetinsaya, Ali Bayrak ile Seyit Ateş de kafilede yer alan diğer isimler oldular. Beşiktaş kafilesi karşılaşmanın ardından bu akşam yerel saatle 22.00'de özel uçakla Türkiye'ye geri dönecek.
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