Takımın kaptanı Josef

Beşiktaş'ta yeni kaptan belli oldu. Daha önce kaptanlık pazubandını takan Vida ve Oğuzhan'ın takımdan ayrılması, Atiba'nın takımda kalması durumunda dahi rotasyonda düşünülmesi ve Necip Uysal'ın da ilk 11 oyuncusu olmaması sebebiyle yeni bir kaptan belirlendi. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda takım kaptanlığı görevinin Josef de Souza olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni kaptan belli oldu. Daha önce kaptanlık pazubandını takan Vida ve Oğuzhan'ın takımdan ayrılması, Atiba'nın takımda kalması durumunda dahi rotasyonda düşünülmesi ve Necip Uysal'ın da ilk 11 oyuncusu olmaması sebebiyle yeni bir kaptan belirlendi. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda takım kaptanlığı görevinin Josef de Souza'da olduğu öğrenildi.