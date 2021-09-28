Sağlam oynarız

Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı herkesin eksikleri saydığını belirterek bunun kimseye bir faydası olmadığını söyledi. Sergen Yalçın "Hep eksikleri konuşuyoruz. Olan oyuncuların üstüne kafa yorsak bence çok daha iyi olur. Burada olup da oynamayacak durumda olan oyuncu yok" ifadelerini kullandı. Eksikler sebebiyle tabii ki her zamanki oyunlarını ortaya koyamayacaklarını, rakibe göre pozisyon alacaklarını kaydetti. Sergen Yalçın şunları söyledi: Serdar Saatçı'nın yanında N'Sakala stoper oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Kontrollü ve sağlam oynayacağız.