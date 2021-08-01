Akpom için 2 milyon euro

Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah- beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. İngiliz medyasının haberine göre Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah- beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. İngiliz medyasının haberine göre Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.