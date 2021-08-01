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Akpom için 2 milyon euro

Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah- beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. İngiliz medyasının haberine göre Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Akpom için 2 milyon euro
Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah- beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. İngiliz medyasının haberine göre Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
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