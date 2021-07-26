Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Leicester’la masada! Resmi imza an meselesi (BJK spor haberi)

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü 3.5 milyon Euro isterken, Siyah-Beyazlılar rakamı 2.5 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor. Takvim'in haberine göre; Ghezzal da transferinin bir an önce tamamlanması için pazarlıklara dahil olmuş durumda. Cezayirli yıldızın Leicester'lı yetkililerle yaptığı görüşmelerde transferinde kolaylık istediği belirlendi. Pazarlıkların 1-2 güne sonuçlanması bekleniyor.