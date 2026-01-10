Atalanta-Torino maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Atalanta-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bergamo'daki Gewiss Stadyumu, bu akşam Serie A'nın iki köklü ekibinin taktiksel savaşına sahne olacak. Ev sahibi Atalanta, Palladino yönetiminde hücumda müthiş bir verimlilik yakaladı; ancak takımın en büyük gol silahı Ademola Lookman ve savunmacı Kossounou Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle kadroda yok. Konuk ekip Torino cephesinde ise durum pek farklı değil; savunmanın lideri Adam Masina AFCON'da, Cesare Casadei cezalı, Perr Schuurs ve Ivan Ilic gibi kilit isimler ise sakat. Peki Atalanta-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Torino maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Atalanta-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Atalanta-Torino karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atalanta-Torino MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca

Torino: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Aboukhlal, Anjorin, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone