Son dakika transfer haberleri: Ve Alex Teixeira kararını veriyor! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Alex Teixeira konusunda artık son viraja girildi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun süredir görüşülen Brezilyalı yıldızın geleceğiyle ilgili kararını 27 Temmuz Salı günü vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alan Teixeira'nın kararını büyük bir merakla bekleniyor. Alınan bilgilere göre Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.