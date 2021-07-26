Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Ve Alex Teixeira kararını veriyor! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberleri: Ve Alex Teixeira kararını veriyor! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'in yerine kadrosuna yeni bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Alex Teixeira'yı dünemine almıştı. Siyah-beyazlıların uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili kararını salı günü vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Ve Alex Teixeira kararını veriyor! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın en büyük transfer hedeflerinden biri olan Alex Teixeira konusunda artık son viraja girildi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun süredir görüşülen Brezilyalı yıldızın geleceğiyle ilgili kararını 27 Temmuz Salı günü vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alan Teixeira'nın kararını büyük bir merakla bekleniyor. Alınan bilgilere göre Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.

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