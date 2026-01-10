CANLI SKOR ANA SAYFA
Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Union Berlin ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmadan galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlayan Union Berlin, 21 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında demir atan ve bir an önce kötü gidişe son vermek isteyen Mainz 05 ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:22
Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. 21 puanla 8. sırada bulunan Union Berlin, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin dibinde yer alan Mainz 05 ise kötü seriye son vermek ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Union Berlin-Mainz 05 maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Union Berlin-Mainz 05 maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

UNION BERLIN-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Alte Forsterei'de oynanacak Union Berlin-Mainz 05 maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

